Van een politicus tot een medewerkster van HBvL: deze Limburgers gaan op zoek naar de liefde in ‘Hotel Romantiek’

Schepen Bert Schelmans (71) uit Bocholt

Voor de inwoners van Bocholt is Bert Schelmans een bekend gezicht. De 71-jarige weduwnaar is er schepen (N-VA) van onder andere ruimtelijke ordening. Daarnaast is hij voorzitter van Kiekoet in Kaulille, een toneelgroep die hij vijftig jaar geleden mee oprichtte en waarin hij al heel wat rollen vertolkte. Ook van voetbalploeg Kaulille FC had hij jarenlang een lidkaart. Nu steekt hij er nog een handje toe in de kantine. Andere hobby’s zijn zwemmen, in zijn moestuin werken én zijn eigen porto maken. Bert kon vanuit Turkije een kaartje sturen naar zijn drie kinderen en twee kleinkinderen.

André (73) uit Leopoldsburg

André uit Leopoldsburg heeft groene vingers. Zijn passie voor tuinieren kan hij delen met de andere leden van Tuinhier, waarvan hij ook voorzitter is. Dat is hij trouwens ook van de milieuraad in Leopoldsburg. Voor zijn pensioen was hij hoofdoperator in een chemisch bedrijf. De 73-jarige weduwnaar voelt zich het gelukkigst wanneer hij anderen kan helpen. Hij doet dan ook aan vrijwilligerswerk en is verder regelmatig terug te vinden op de fiets. Ook wandelen is een van zijn hobby’s. André is papa van twee kinderen en grootvader van drie kleinkinderen.

Irène (69) uit Maasmechelen

Bij de vrouwen slechts één Limburgse deelneemster. Irène houdt van reizen. Haar grote droom is om naar Nieuw-Zeeland en Australië te gaan, maar Turkije is in de tussentijd zeker ook een leuke bestemming. Ze is altijd wel te vinden voor een bezoekje aan het theater of een gastronomisch etentje. De Maasmechelse was commercieel administratief bediende bij Het Belang van Limburg en is gescheiden. Voor de achtdaagse trip moest ze even afscheid nemen van haar twee kinderen en twee kleinkinderen.

Extra romantiek op VRT MAX

Naast een nieuw seizoen van Hotel Romantiek zorgt de VRT iedere zondag voor nog wat meer romantiek. Op VRT MAX kijken de deelnemers van Hotel Romantiek met hun familie en vrienden samen naar de afleveringen. Wat vinden zij van de romantische escapades van hun oma of opa, hun mama of papa, hun vriend of vriendin? Elke zondag na de lineaire uitzending van Hotel Romantiek zal er een nieuwe aflevering te vinden zijn op VRT MAX.

‘Hotel Romantiek’ is vanaf 4 september elke zondag om 20 uur te zien op Eén en via VRT MAX.