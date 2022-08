Remco Evenepoel is opnieuw tevreden na “gemakkelijkere” finale: “Een perfecte dag: iemand in de vlucht en geen tijd verloren”

“Er waren een aantal straten die aan de Clasicá San Sebastián deden denken”,aldus Evenepoel. “Het duurde een kleine tachtig kilometer vooraleer de vlucht het fiat kreeg. Da’s lang. Daardoor werd het in de finale iets gemakkelijker koersen. Het was een perfecte dag. Het doel was iemand in de ontsnapping te hebben en geen tijd te verliezen. Het team bracht me telkens goed voorin bij die steile klim van de Vivero. Ik mag blij zijn.”

De Vlaams-Brabander corrigeerde daarna zichzelf: “Het was een gemakkelijkere finale, maar het was geen gemakkelijke dag. We kregen een heel lange opening van de rit. Het zijn zaken die er bij velen zullen ingehakt hebben voor de finale. Misschien is dat de reden waarom het in de finale zo kalm was. Maar ja, ik had ook gelezen dat Jumbo-Visma ‘het’ (de rode leiderstrui, red.) vandaag wou laten gaan. Het was een iets rustigere dag, maar da’s altijd welgekomen als je nog drie weken moet koersen. Op die klimmen voelde ik me goed genoeg. Ik heb geen klachten. Dat zijn goede signalen. Maar je moet altijd dag per dag voelen hoe het met de benen zit. En dan zien we wel wat er morgen kan en overmorgen, en zo verder.”

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl weet niet welke slotklim hem donderdagmiddag wacht. “Nee, het parcours van gisteren en vandaag kende ik ook niet. Behalve de tijdrit in Alicante heb ik geen enkele etappe verkend. Er staan me nog veel cadeaus te wachten”, aldus Remco Evenepoel, die in de stand van de zesde naar de negende plaats zakte doordat de grote vroege vlucht standhield. Evenepoel staat nu op 4’36” van de nieuwe leider Rudy Molard.