Een gigantische glijbaan in het ‘Belle Isle Park’ in het Amerikaanse Detroit moest vijf uur na de opening weer sluiten. De reden: het metalen oppervlak was te glad. Op sociale media gaan beelden rond van kinderen die in de lucht worden gekatapulteerd en hard neerkomen. Er vielen bij wonder geen gewonden en het probleem werd aangepakt. Bekijk het in de video hierboven.

(fc)