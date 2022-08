Wereld heeft Oekraïense onafhankelijkheid nodig, zegt Zelenski aan VN-Veiligheidsraad

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de VN-Veiligheidsraad gewezen op het globale belang van de strijd die het Oekraïense volk voert tegen de Russische invasie. “Vandaag viert ons land de dag van de onafhankelijkheid en nu kan iedereen zien, hoezeer de wereld afhankelijk is van onze onafhankelijkheid”, aldus de president, die de Veiligheidsraad toesprak via videoverbinding. Eerder was nog een Russische poging gefaald om te verhinderen dat Zelenski het orgaan zou toespreken.

Als Rusland nu niet wordt tegengehouden, “zullen Russische moordenaars waarschijnlijk landen in andere landen - in Europa, Azië, Afrika, Latijns-Amerika”, aldus nog Zelenski. “Rusland moet rekenschap afleggen voor de misdaad van de agressie tegen Oekraïne.”

Zelenski zei ook dat Rusland zijn “nucleaire chantage” moet stoppen en zich uit de kerncentrale van Zaporizja moet terugtrekken. Volgens hem moet een expertenmissie van het internationale atoomenergieagentschap (IAEA) de controle over de centrale “zo snel als mogelijk” overnemen.

Eerder op woensdag hadden de directeur van het IAEA, Rafael Grossi, en de directeur van het Russische atoomagentschap, Aleksej Lichatsjev, elkaar ontmoet in Istanboel. Ook de Russische ambassadeur bij de internationale organisaties in Wenen, Michail Oeljanov, was daarbij aanwezig. Ze spraken “in detail” over een voorziene inspectie van de kerncentrale. Een inspectie daarvan door het IAEA maakt al weken voorwerp uit van discussie, maar de praktische modaliteiten zijn nog niet beslist. Rusland en Oekraïne stellen elk hun eigen voorwaarden.

Moskou had ook geprobeerd te verhinderen dat Zelenski de Veiligheidsraad zou toespreken. Een poging van de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzija kreeg echter niet de benodigde steun. Dertien van de vijftien leden waren immers voorstander van de toespraak van Zelenski. De Russische ambassadeur was van oordeel dat Zelenski beter in persoon de raad zou toespreken.

Exact zes maanden geleden startte de Russische invasie in Oekraïne. Ook toen kwam de VN-Veiligheidsraad bijeen.