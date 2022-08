Hardleerse dief uit Leopoldsburg zegt niet te stoppen met stelen

De dief wist zelfs een landbouwer op te trommelen om de wagen terug op de straat te trekken, maar zover kwam het niet. Aan de politie gaf de man, die sukkelt met een alcohol- en speedverslaving, aan niet te stoppen met feiten te plegen. De procureur schetste dat de veertiger fietsen en auto’s steelt en winkels plundert. “Allemaal konden wij de feiten aan hem linken dankzij camerabeelden en getuigen. De dader heeft geen enkel schuldinzicht en geeft aan nog feiten te zullen plegen. Hij verbleef een tijdje in een instelling, maar is daar weer vertrokken. Het is een veelpleger pur sang. Ik vraag 20 maanden cel.” De Kampenaar zakte niet in persoon naar de rechtbank af en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Christophe Daerden. “De feiten worden niet betwist. Het is belangrijk dat mijn cliënt van zijn middelenproblematiek verlost geraakt. Hij zwerft maar rond zonder enige inkomsten. Het is belangrijk dat hij zich laat behandelen voor zijn problemen. Een straf met uitstel onder voorwaarden van een behandeling lijkt me zinvoller dan een gevangenisstraf.” Vonnis op 9 september.