Luchtvaartpolitie houdt maandag eerste actie op luchthaven van Luik

Eerder had het gemeenschappelijke vakbondsfront (ACV Openbare Diensten, ACOD, NSPV en VSOA Politie) minister Annelies Verlinden (CD&V) gevraagd om het aangekondigde besparingsplan in te trekken omdat de veiligheid erdoor in het gedrang zou komen. Maar omdat er geen schot in de zaak kwam, activeerden ze een stakingsaanzegging die loopt van vrijdag 26 augustus tot zondag 4 september.

Zonder verder in detail te treden, deelt Quaino mee dat de actie tussen 15.00 en 16.00 uur zal doorgaan. De vakbondsman verwacht een grote impact en raadt reizigers daarom aan om zich op tijd naar de luchthaven te begeven.