Herk-de-Stad/Sint-Truiden/Heusden-Zolder

Aan een schapenweide in Schulen (Herk-de-Stad) is woensdagochtend de stroomkast van de elektrische omheining gestolen. Dankzij het ingebouwde track en trace systeem volgde herder Natasja Saenen (38) de dader tot aan zijn werk in Sint-Truiden, waar de politie de man uit Heusden-Zolder arresteerde.