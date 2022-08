Mack Rutherford (17) is jongste piloot die solovlucht rond de aarde maakt

De zeventienjarige Mack Rutherford is de jongste piloot ooit die een solovlucht rond de wereld maakte. De Belgisch-Britse tiener landde woensdag op de luchthaven van Sofia en heeft daarmee het wereldrecord in handen.

Woensdag steeg de tiener op in Senica in Slovakije. Via Bratislava vloog hij dan naar Sofia in Bulgarije, het laatste deel van zijn tocht. Want eerder dit jaar, op 23 maart, vertrok hij vanop de luchthaven in Sofia aan zijn solovlucht rond de aarde. Die kwam woensdag dus tot een einde.

Rutherford, wiens ouders ook beiden piloot zijn, behaalde in 2020 zijn vliegbrevet op vijftienjarige leeftijd. Enkele maanden later groeide het idee om net zoals zijn negentienjarige zus Zara solo de wereld rond te vliegen en zo het wereldrecord te behalen.

“Toen ik mijn brevet behaalde, wilde ik er iets mee doen. Maar op het begin wist ik nog niet zo goed wat. Toen mijn zus haar solovlucht rond de wereld uitvoerde, besloot ik dat ik hetzelfde wilde doen”, aldus Rutherford.

Woensdag landde de tiener op de Buzet Airstrip Airport in Pont-à-Celles in de provincie Henegouwen. Maar die tussenstop in ons land was slechts van korte duur. Rutherford landde rond 10 uur en vertrok richting het middaguur opnieuw naar Slovakije. Woensdag zette hij zijn tocht verder naar Sofia.

Het wereldrecord was tot nu nog in handen van de achttienjarige Brit Travis Ludlow. Bij de vrouwen staat dat record op naam van Macks negentienjarige zus Zara.