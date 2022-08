‘Avatar’ verdwijnt van Disney+ (en keert terug naar de bioscoop)

Geen spoor meer van ‘Avatar’, de best verdienende film aller tijden, op Disney+. De streamingdienst haalde het epos van James Cameron uit 2009 offline in aanloop naar de sequel die eind dit jaar verschijnt. Ook het origineel keert terug naar de bioscoop, in verbeterde kwaliteit.

Vanaf 23 september is Avatar opnieuw twee weken lang in de zalen te zien, in een gerestaureerde ‘4k’-versie. Mogelijk zet die re-release het record van Avatar nog wat scherper. Met een wereldwijde box office-opbrengst van ruim 2,8 miljard dollar is het nog steeds de meest winstgevende film ooit. De kans dat die som straks boven 3 miljard uitkomt, is niet onwaarschijnlijk.

Wanneer de scifi-film terugkeert op Disney+, ligt niet vast. Het vervolg Avatar: the way of water verschijnt op 16 december in de zalen.(dvg)