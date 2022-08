Het kost maar een paar cent en heeft amper bijwerkingen: is Minoxidil hét wondermiddel tegen haaruitval?

Kaalheid. Voor heel wat mannen (en vrouwen) is het een woord waarvan hun haar spontaan rechtop gaat staan. Het is een natuurlijk kwaaltje waar sommigen voor vrezen, en anderen tegen moeten vechten. Velen laten zich vroeg of laat verleiden tot ‘mirakeloplossingen’ die, achteraf gezien, allesbehalve miraculeus zijn. De naam van één remedie doet tegenwoordig de ronde: Minoxidil. Dit moet je erover weten.