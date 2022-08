Pelt

Zestig jaar geleden stapten Toine Paesen en Marie-Jeanne Verhoeven in het huwelijksbootje. Toine werkte als zelfstandig schrijnwerker in het Lindel, terwijl Marie-Jeanne in een confectiebedrijf werkte. Ze kregen één dochter Ingrid (†), een kleinzoon Noah en ook 4 ’plus’-kleinkinderen.