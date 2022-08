Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle geeft gamebedrijven duwtje in de rug op grootste vakbeurs ter wereld: “Meer investeren in de sector”

Keulen

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zakte woensdag af naar Keulen. Voor een werkbezoek aan ’s werelds grootste vakbeurs, Gamescom. Hij wil de ontluikende gamesindustrie in Vlaanderen nog een forse duw in de rug geven in zijn ambtstermijn. Met geld en het GameHub-project. “We moeten jonge talenten in eigen land proberen houden.”