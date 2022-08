U ging massaal naar het toilet op PKP: dit gebeurde er achteraf met uw substanties

Als er elke dag 60.000 mensen zorgeloos naar het toilet moeten kunnen gaan, heb je een echte expert nodig om alle substanties in goede banen te leiden. Pukkelpop rekent hiervoor al jaren op DSSV, het familiebedrijf uit Heusden-Zolder met meer dan 50 jaar ervaring in (onder meer) de inzameling en het vervoer van vloeibaar afval.

Ook voor de voorbije editie werd DSSV ingeschakeld om de reiniging én de inzameling van toiletafval voor zowel Hear Hear als Pukkelpop te verzorgen. “Het eerste weekend hadden we 2 reinigingsteams op de baan, en hebben we ook de toiletten langs de binnen- en buitenwegen van het festival leeggemaakt”, zegt Jens Jouck van DSSV-Transpo Daniëls.

Voor Pukkelpop was het takenpakket anders. “We stonden in voor het ledigen en afvoeren van de toiletsubstanties op de campings van bezoekers en crew, alsook de toiletten op de binnenwegen van het festivalterrein. De wc’s van de festivalbezoekers zelf werden met water gespoeld en moesten dus niet leeggetrokken worden. De inhoud kwam terecht in diverse vloeistofcontainers, die wij vervolgens met 3 grote opleggers naar de Aquafin-stations hebben afgevoerd.”

DSSV moest zo’n 30 ritten met volle opleggers uitvoeren om al het vloeibare afval uit Kiewit te krijgen. “Dat is veel werk, omdat het bij onze dagelijkse opdrachten komt”, aldus nog Jens Jouck. “Maar onze mensen klagen zeker niet. Pukkelpop is een fijne afwisseling in hun takenpakket. Tijd om uitgebreid van het festival te genieten hebben ze niet, maar ze kunnen wel al eens de sfeer opsnuiven.”

Opdracht volbracht voor de ervaren leverancier, die volgend jaar opnieuw van de partij zal zijn.