Bestuurder met rijverbod scheurt over Maaseikse Markt met marktkramers

In de Ophovenstraat in Maaseik heeft politie Maasland dinsdag een voertuig zonder verzekering geverbaliseerd. Het voertuig werd getakeld.

Bij de controle van een voertuig op de parking Egelsberg aan het kerkhof in Maaseik heeft de politie een 20-jarige betrapt met 8 gram cannabis.

Woensdagmorgen heeft een 48-jarige bestuurder uit Houthalen onverantwoord snel over Markt van Maaseik gereden. De marktkramers waren al aan het uitstallen. Rond 6 uur scheurde de auto er voorbij. De politie heeft het voertuig aan de kant gezet. De bestuurder had een rijverbod en kon geen rijbewijs voorleggen. Zijn auto werd in beslag genomen.