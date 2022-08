RECENSIE. ‘SOS’ van Camille: dansen op de liefde, maar wij hopen nu wel op wat verrassingen

Als een recept werkt, moet je dat niet aanpassen. Dus ver afwijken van debuut Vuurwerk doet Camille (21) niet. Ook al heeft ze nu een nieuwe producer in huis gehaald, haar format blijft pop op z’n puurst en in het Nederlands. Met als overkoepelend thema de liefde, gebroken harten incluis. De titelsong SOS doet zelfs wat aan Vuurwerk denken, dankzij de enthousiaste violen. Bovendien steekt er heel wat hitpotentieel in het schijfje. Geen tranen meer over piekt op twee in de Ultratop, dankzij het catchy poprockdeuntje.

© CNR Records

Horen we daar trouwens een klein Niels Destadsbadertje met ‘over over’? Hartenbreker heeft wat Britney Spears in zich. In de regen en Kleur – de begingeneriek van Familie – ademen Dua Lipa. Niets mis met zich wat te laten inspireren, Camille heeft genoeg persoonlijkheid om zich te onderscheiden. Stilte onze taal is dan weer de zeldzame rustige ballade. Dat klinkt ook allemaal heel puik. Wil ze echter nog een trapje hoger gaan, dan zal er ergens een weerhaakje gevonden moeten worden. Deze plaat was de bevestiging van haar kunde, hierna mag ze verrassen. Maar daar hebben we alle vertrouwen in.

© CNR Records

‘SOS’, Camille, nu uit bij CNR Records