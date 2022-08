Dorp krijgt met één simpel streepje heel andere betekenis, en ook Wout van Aert kan erom lachen

De wegwijzer naar Tielen aan het Plankenbruggeske over de Grote Caliebeek is langs één kant ludiek aangepast. — © Bart Van den Langenbergh, Photo News

Dankzij de brug over de Grote Caliebeek is het voor fietsers en voetgangers sinds een dik jaar comfortabeler om een trage verbinding te maken tussen Harredonken in Lichtaart en de Broekstraat in Tielen. De gemeente besliste in maart van dit jaar na een oproep bij de inwoners om de brug de naam Plankenbruggeske te geven.

De oversteek zal wellicht iets trager verlopen door een aangepaste bewegwijzering aan het bruggetje. Onbekenden hebben de plaatsnaam Tielen met een horizontaal wit streepje op de letter ‘l’ een heel andere betekenis gegeven. Dat veroorzaakt wellicht bij de meeste gebruikers minstens een glimlach op hun gezicht. (Lees verder onder de foto)

Fietsers moeten de richting volgen naar een wat ongewoon dorpje. — © Bart Van den Langenbergh

Ook wielrenner Wout van Aert kon er blijkbaar niet naast kijken. Tijdens een fietstochtje met zijn vrouw, Sarah De Bie, en hun zoontje Georges nam hij een foto van het bruggetje en het aangepaste verkeersbord. Hij verspreidde het ludieke beeld via zijn Instagrampagina. (bvdl)