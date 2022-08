Hasseltse traceert gsm-dief van Pukkelpop via iPhone

Via de ingeschakelde zoekfunctie ‘zoek mijn iPhone’ heeft Loredana Almonte uit Hasselt een gsm-dief kunnen ontmaskeren. Hij sloeg toe op Pukkelpop. Haar iPhone XR ligt op een adres in Anderlecht, het tweede adres in drie dagen tijd.

Loredana kan haar gestolen smartphone perfect volgen dankzij de iCloud. “Apple voorziet een goede beveiliging. Na de diefstal van mijn gsm op Pukkelpop heb ik via een mailadres de diefstal van mijn toestel gemeld. De iCloud heb ik op een ouder toestel gezet en die ziet nu elke beweging van mijn gestolen iPhone. Ik heb straatnaam en huisnummer in Anderlecht. Een paar dagen eerder lag het toestel nog in een andere straat.” De Hasseltse heeft ook een afbeelding van een man die op haar toestel wilde aanmelden via een business-nummer. “Ik weet niet of hij de echte dief is. Mogelijk is mijn smartphone doorverkocht, ik vrees hiervoor”, zegt ze.

Pukkelpop

Loredana is een van de festivalgangers die vorig weekend werd bestolen. “Zondagavond stonden we bij het hoofdpodium in de buurt van de eet- en dranktentjes. Het was er druk en ik voelde een hand in mijn rugzakje. Ik greep ernaar maar de man kon ontkomen. Mijn iPhone XR was weg, een recent toestel waar ik bij aankoop zo’n 1.200 euro voor betaalde.”

Loredana Almonte met haar vriend op Pukkelpop, voor de diefstal van de iPhone. — © rr

Loredana die met haar vriend op Pukkelpop was, droeg haar rugzakje bijna het hele festival op haar buik. “Om mijn zwangere buik te beschermen, net dat moment even niet omdat ik naar het toilet was geweest. We hebben meteen aangifte gedaan bij de politie. De persoon die mijn iPhone probeerde te ontgrendelen, is niet de man die ik herinner van op het festival.” Wellicht is een bende actief geweest voor de diefstal van gsm’s en de doorverkoop. “Mijn toestel werd meteen uitgeschakeld en pas nadien weer geactiveerd. Toen was het in Anderlecht.”

Gelokaliseerd

Loredana belde naar de politie met de adressen in Anderlecht maar doordat het buiten de zone Limburg Regio Hoofdstad is, kan dit korps er niet optreden. “Toen ik naar de politie van Brussel belde met de adressen kreeg ik te horen dat ze niet zomaar ergens mogen binnenvallen. Dit kan enkel na overleg met het parket.” Een beetje ten einde raad, heeft haar vriend de foto van de mogelijke dief op Facebook gezet. Woensdag heeft Loredana opnieuw contact opgenomen met politie LRH voor de opvolging van de diefstal. Met de hand de foto en de locaties van de iPhone wordt een navolgend pv opgesteld. Hiermee is verder onderzoek mogelijk en kan contact worden opgenomen met Brussel. Met wat geluk kan de politie er de gsm-dief van Pukkelpop oppakken.