Beringen

Na 33 jaar blijft de drive-in cinema in Beringen bijzonder populair. In 1989 werd het initiatief door jeugdhuis Club 9 in het leven geroepen tijdens de laatste week van augustus. Door werken aan de parking van het jeugdhuis moet het witte doek voor het eerst verhuizen naar een grasveld in de buurt, maar dat houdt de bezoekers niet tegen. De magie van een film kijken vanuit je wagen blijft mensen aanspreken.