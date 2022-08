Antwerpcoach Van Bommel predikt rust voor belangrijkste wedstrijd tot dusver: “Het stopt niet na morgen, hé”

Na de 12 op 12 in de eigen competitie en twee geslaagde Europese voorrondes is het in de return tegen Basaksehir money time voor Antwerp wil het naar de groepsfase van de Conference League. De 1-1 van vorige week in Turkije was hoopgevend, dus wil de Great Old voor een volle Bosuil de klus klaren. “We gaan ervan uit dat we de Conference League spelen”, blikte Mark van Bommel met vertrouwen vooruit.

Voor Antwerp is de terugmatch tegen Basaksehir de belangrijkste afspraak tot dusver. Maar denkt coach Mark van Bommel daar ook zo over? “Je kan deze partij betitelen als de belangrijkste, want het draait natuurlijk om deze, maar het stopt niet na morgen, hé. Na dit duel gaan we door in de competitie, al gaan we ervan uit dat we de Conference League spelen”, zei de Nederlander. “Als we heel goed zijn, kunnen we van iedereen winnen, maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet.”

Na de 1-1 uit de heenmatch beginnen beide ploegen met gelijke kansen aan de return. “Die 1-1 zou je in het oude systeem – met uitgoals die dubbel telden – een goede uitgangspositie kunnen noemen, maar nu niet meer”, beseft Van Bommel. Kwalificatie is het allerbelangrijkste, op welke manier dan ook. “Uiteraard willen we het publiek met mooi voetbal vermaken, maar als we met een lelijke overwinning doorgaan, zullen onze fans dat zeker begrijpen.” De Bosuil loopt morgen vol, maar schrik dat zijn groep zich door het enthousiasme van de achterban van bij de aftrap zal vergalopperen heeft Van Bommel niet. “Spelen voor een vol huis, daar doen we het uiteindelijk voor. De sfeer zal voor een extra stimulans zorgen.”

Van Bommel ziet Valencia en Fischer terugkeren in de selectie. Ook Janssen is weer inzetbaar. Gerkens zit een schorsing uit. “Het is onze uitgangspositie om terug te keren naar onze originele veldbezetting (4-3-3, red.)”, gaf Van Bommel mee. “Al is een veldbezetting tegenwoordig dynamisch, met veel positiewissels tijdens wedstrijd.” Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een geslaagde Europese avond van te maken. Zou Van Bommel daarom verbaasd zijn mocht het morgen toch mislopen? “Neen, want in een wedstrijd kan er heel wat tegenslaan. Ik ben nooit verbaasd, en zeker niet vooraf.”