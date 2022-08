Zo zag je Midden-aarde nog nooit: nieuwe trailer van ‘Lord of the Rings’-prequel ‘The rings of power’ gelost

Op 2 september is het zo ver: dan verschijnt het langverwachte ‘The rings of power’ op Amazon Prime. De prequel speelt zich af in de wereld die bedacht werd door J.R.R. Tolkien, maar duizenden jaren voor het verhaal van ‘The lord of the rings’. In een laatste trailer toon Amazon naast hoofdpersonage Galadriel heel wat nieuwe personages en krijgen we een laatste sneak peek in de wereld van Midden-aarde.