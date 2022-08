OPROEP. Maandag terug naar school in Wallonië: gaan jouw kinderen er naar school?

Maandag start het schooljaar in Wallonië voor het eerst niet op 1 september, maar op 29 augustus. Een gevolg van de hervorming van de Waalse schoolkalender. Gaan jouw kinderen naar school in Wallonië? Of werk je er zelf als leerkracht? Wij zoeken Limburgse ouders en kinderen die willen vertellen over hun ervaring met deze grote verandering en aanpassing. Vertel in het formulier hieronder wie je bent en op welke manier je te maken hebt met de vervroegde eerste schooldag in het Franstalig onderwijs.