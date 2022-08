Zondag zijn grootste triomf geboekt, dinsdag overleed Rab Wardell: olympisch kampioene Katie Archibald doet het hartverscheurende verhaal

Wardell reed al zijn hele leven op de mountainbike (en werkte voor de Schotse bond), maar werd pas begin dit jaar prof. Met succes, want afgelopen weekend kroonde hij zich in Dumfries and Galloway tot Schots kampioen cross-country. Hij deed dat na liefst drie lekke banden. Maar twee dagen later sloeg het noodlot toe. Wardell overleed in zijn slaap, aan een hartstilstand.

“Ik begrijp nog altijd niet wat er precies gebeurd is”, aldus Wardells vrouw Katie Archibald, die in 2020 olympisch kampioene baanwielrennen (in de madison) werd in Tokio en meervoudig wereld- en Europees kampioene is. “Als dit al echt is, waarom nemen ze hem dan net nu weg… Terwijl hij gezond en gelukkig is. Hij kreeg een hartstilstand terwijl we samen in bed lagen. Ik heb alles geprobeerd en de hulpdiensten waren er direct, maar zijn hart was gestopt en ze konden hem niet meer terugbrengen. Dat van mij stopte ook. Ik hou zoveel van hem en ik heb hem nodig. Ik heb hem zo hard nodig, maar hij is er niet meer. De pijn is onbeschrijfelijk.”

Wardell was maandagavond nog te gast op de BBC, om meer uitleg te geven bij zijn triomf. “Om eerlijk te zijn: het was een beetje een ramp”, zei de Schot toen in het programma The Nine. “Maar je moet gewoon blijven gaan en blijven racen. Ik denk dat ik vertrouwen kreeg toen ik de leiders te pakken had, waarna ik alles op alles zette. Wat kan je meer doen?”

