Vrachtwagen kantelt op rotonde van Boslaan in Lanklaar

Een vrachtwagen is woensdagmiddag gekanteld op de rotonde van de Boslaan en de Siemenslaan in Lanklaar. Omstaanders hebben de voorruit van de cabine met hamers ingeslagen om de chauffeur eruit te helpen. Een ambulance werd opgeroepen.

© kh

In de bocht van de rotonde ging de vrachtwagen rond 13.45 uur uit balans en belandde het gevaarte op zijn kant. Omstaanders snelden meteen toe voor hulp. De chauffeur kon nog op eigen kracht uit de cabine kruipen. De vrachtwagen was geladen met gevelstenen. Een tweede vrachtwagen werd opgeroepen om de lading over te laden. Door het ongeval was er een tijdlang hinder op de drukke rotonde.

© Karel Hemerijckx

© kh

© kh