Verpleegster (23) verdrinkt in zwembad in Canada, vrienden kunnen alles zien op Facebook

Tragisch overlijden in Canada: een 23-jarige verpleegster verdronk er in het zwembad van een motel terwijl er een livestream op Facebook liep. Haar vrienden konden dus zien hoe ze verdronk. Haar vader ook.

Er was geen vuiltje aan de lucht op 18 augustus. Of zo leek het toch. De 23-jarige Keniaanse verpleegster Hellen Wendy Nyabuto leek zich te vermaken aan het zwembad van het motel vlakbij haar werk in het Canadese Collingwood. Ze hield haar smartphone voor zich en entertainde haar Facebook-volgers met een livestream waarin ze veel lachte. Tot ze plots in het zwembad sprong en de volgers konden zien hoe zij verdronk. Pas drie uur later werd haar lichaam gevonden op de bodem van het zwembad.

“Ik heb die video gezien”, zegt haar vader, Nyabuto John Kiyondi (56), aan CNN vanuit Kenia. “Het was vreselijk, ik heb gehuild.” Ook voor hem kwam het als een verrassing. “Twee dagen ervoor hadden we nog contact. Ze klonk gelukkig en goed. Ze beloofde me aan de telefoon dat er niets mis was.”

Nyabuto woonde al drie jaar in Canada en deelde een appartement met haar jongere broer Enock in Toronto. Ze werkte als verpleegster terwijl ze haar studie verpleegkunde afmaakte. Het was zij die de huur en alle kosten betaalde, en ook nog eens geld naar Kenia stuurde zodat haar vader ook kon overleven.

Haar familie is nu een geldinzameling gestart om genoeg geld te hebben om haar geld te kunnen repatriëren naar Kenia. Bekijk het hier.