Nederlander Daan Hoole moet Vuelta verlaten na positieve coronatest

De Nederlander Daan Hoole heeft woensdagochtend een positieve coronatest afgelegd en verschijnt bijgevolg niet meer aan de start van de vijfde etappe in de Vuelta, zo maakte zijn team Trek-Segafredo bekend.

“Daan werd wakker met keelpijn en de sneltest die vervolgens werd afgenomen leverde een positief resultaat op”, zo klinkt het in de mededeling. “In de eerste dagen van deze Vuelta heeft hij fantastisch werk geleverd, maar Daan zal dus niet meer starten in rit 5.”

Hoole is de eerste renner sinds de start van de Vuelta in Utrecht die moet opgeven vanwege een coronabesmetting. Onze landgenoot Steff Cras en de Canadees Michael Woods moesten eerder al de Vuelta verlaten na valpartijen.De Spanjaard Manuel Penalver testte voor de start van de Ronde van Spanje positief op COVID-19, waardoor zijn team Burgos BH met slechts zeven in plaats van acht renners aan de start verscheen.