Kim Kardashian bewijst haar kennis en klopt voormalig advocate en first lady Hillary Clinton in quiz over justitie

Wanneer we realitysterren en politici moeten rangschikken op basis van kennis en IQ, hebben we al snel de neiging om mensen in de politieke sferen een hogere score toe te kennen. Een cliché dat lang niet altijd standhoudt, is nog maar eens gebleken. Want in een popquiz die peilde naar de kennis van het justitiesysteem van beide vrouwen, scoorde Kim Kardashian vele malen beter dan Hillary Clinton.

Hillary Clinton is een naam die al een hele tijd meegaat in de Amerikaanse en dus ook internationale politiek. Ze kreeg naamsbekendheid als first lady aan de zijde van president Bill Clinton, maar later bouwde ze ook haar eigen politieke carrière uit. Van 2009 tot 2013 was ze zelfs staatssecretaris van de Verenigde Staten. Maar de 74-jarige politica gooit de handdoek ook nu nog niet in de ring en heeft een nieuwe tv-show genaamd Gutsy uit de grond gestampt met haar dochter, Chelsea Clinton.

In de serie, die vanaf 9 september te zien is op Apple TV+, gaan Hillary en Chelsea aan de praat met vrouwen die hen inspireren. Ook realityster Kim Kardashian maakt haar opwachting en van het gesprek met Kim krijgen we al een stukje te zien in de trailer van de reeks. Als voormalig advocate neemt Hillary Clinton het in een quiz op tegen Kim K, die op dit moment studeert voor haar bar examen. Het onderwerp? Algemene justitiekennis. Het resultaat? Kardashian is de duidelijke winnaar met een score van 11 tegen 4. Het verlies doet Hillary geen goed. Wil jij haar reactie zien? Dan kan je maar beter de serie bekijken. Gutsy, vanaf 9 september op Apple TV+.

Camille Van Puymbroeck