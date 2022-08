Ambitieuze Mathieu van der Poel bij comeback na mislukte Tour: “Ik wil de kopman zijn op het komende WK”

Mathieu van der Poel maakt woensdag in de Druivenkoers van Overijse zijn wederoptreden na zijn opgave in de Ronde van Frankrijk. En de Nederlander van Alpecin - Deceuninck heeft er zin in. “Op den duur wordt trainen een beetje doelloos, dus ik wil weer koersen”, klinkt het voor de start.

“Of het speciaal is om hier te zijn? Wel, dit was een van de weinige opties want er zijn momenteel niet heel veel koersen. Ik heb competitie nodig want ik wil weten waar ik sta. Ik heb de voorbije twee weken veel in de fitness gezeten, de rest stond op Strava van wat ik getraind heb (lacht). Het was nog niet te intensief dus ik moet het koersen er nog wat in krijgen. Op den duur wordt het trainen ook wel doelloos, om het zo te zeggen, dus dan wil je gaan koersen. Ik heb er zin in”, klinkt het.

In de Tour ging het volledig mis voor Van der Poel. Is intussen al geweten wat de oorzaak was?

“Het is sowieso heel moeilijk om iets specifiek aan te duiden, maar ik denk dat ik na de Giro iets te lang zonder fiets heb gezeten en dan die hoogtestage waar ik misschien nog niet klaar voor was, plus ook te hard getraind op hoogte. Dat maakte dat ik in de Tour stilviel”, aldus de Nederlander. “Ik denk dat ik nu wel in orde ben, anders zou ik hier niet staan, maar ik heb zeker mijn topvorm nog niet te pakken. Het is nu niet de makkelijkste koers om te beginnen, ik heb lang getwijfeld tussen hier en de Ronde van Duitsland. Maar daar waren de etappes misschien iets te gemakkelijk om mee te rijden, terwijl ik nu net die hardheid nodig heb. Deze koers is ook dicht bij huis en ik heb meer aan specifiek trainen dan die vier ritten in Duitsland te doen. Dat is ook met een proloog van twee kilometer, daar ga ik nu niet beter van worden.”

© ANP SEM VAN DER WAL

WK is hoofddoel

Hoe zit het intussen met het kopje van de winnaar van de Ronde van Vlaanderen? “Het was zeker niet fijn die Tour, maar het was nu ook geen ramp. Het is niet zo lang geleden dat ik een goed voorjaar heb gereden, maar mensen onthouden altijd de laatste koersen. Ik heb ook een heel mooie Giro gereden, met de roze trui. De Tour viel tegen en dat onthouden de mensen dan. Ook voor mij was dat onverwacht en ik had gehoopt om beter te doen, maar het is nu zo. Het is nu vooruitkijken naar het volgende. Al was het wel moeilijk in het begin om terug te beginnen trainen. Weer met een slechte conditie beginnen, de tweede keer op korte tijd, dat is niet leuk. Maar er komt wel altijd snel verbetering in, dus ik hoop nu met koersen te rijden en wat intensiever te trainen dat ik snel terug op mijn niveau ben.”

Om vervolgens te schitteren op het WK? “Dat is sowieso een doel. Het is nog ver weg en het moet nut hebben. Ik ga niet naar Australië gaan om mee te rijden, maar ik denk wel dat het gaat lukken. Normaal ga ik sowieso gaan, tenzij het nog slechter is dan ik hoop (lacht). Daarna is het nog afwachten, we kijken nu vooral op korte termijn. Het parcours daar? Het is er wel eentje dat me moet liggen. Ik heb de bondscoach ook aangegeven dat ik graag kopman wil zien, als ik er klaar voor ben. Maar ik wil nog niet te ver vooruitkijken”, stelt Van der Poel.

© AFP

Girmay: “Gevaarlijkste tegenstanders? Mijn team”

Ook voor Biniam Girmay (22) is de Druivenkoers een volgende test met als grote einddoel het WK in Wollongong, Australië. Het zat deze zomer nog niet helemaal mee voor de Eritreeër. Zowel in de Ronde van Wallonië als in de Franco Belge kwam hij ten val. Zijn wonden zijn nog niet volledig geheeld. In Overijse nam hij de start met wat verbanden links en rechts. “Ik heb nog wel wat pijn, maar het zal wel meevallen. Ik verwacht een mooie race, we staan met een sterk team aan de start en gaan er alles aan doen om een resultaat neer te zetten.”

Voor het eerst sinds de Giro koerst Girmay opnieuw tegen Mathieu van der Poel met wie hij in Italië enkele beklijvende duels uitvocht. “Of ik denk dat hij mijn grootste tegenstander wordt? Ach, ik kom hier om me voor te bereiden op de rest van het seizoen. Ik zal mijn best doen om mijn lichaam eens te testen en hopelijk wordt het een mooie koers om naar te kijken. Het meeste tegenstand verwacht ik van mijn team, Intermarché. We zijn allemaal in goeden doen.” Over wat hij nog ambieert dit jaar, doet Girmay alvast niet mysterieus. “Het WK is het grote doel. Die valpartijen waren een beetje ongelukkig in de aanloop, maar daar probeer ik nu zo goed mogelijk van te herstellen om weer top te zijn in september. Ik voel me best goed. Ik heb een lang trainingskamp in Eritrea achter de rug en ga nu op zoek naar wat ‘speed’ in de benen.”