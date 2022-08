Tuesday Moves brengt Groenplein in Afrikaanse sfeer

In een zelden geziene drukte organiseerde het Stedelijk Feestcomité een Afrikaanse avond in haar Tuesday Moves reeks. Naast de klassieke dansvloer werd een groot podium opgesteld waar het Gospel Akkoord alle remmen losliet. Gospel Akkoord is een bende enthousiaste zangers, zangeressen en muzikanten uit Limburg die al meer dan 20 jaar aanstekelijke en aangrijpende gospelmuziek brengt. Met meeslepende meezingers en veel uitnodigend gezwaai hield het 50-koppen tellende Gospel Akkoord het hele Groenplein in de ban van muzikaal Afrika.Vooraf trad het vrouwenensemble van Het Nieuwe Jeruzalem uit Runkst op met voornamelijk godsdienstig geïnspireerde Afrikaanse songs en psalmen. Zij begonnen trouwens hun optreden met een Afrikaans gebed.Djembe Mondo gaf enkele drumsessies waaraan ook telkens een verhaal aan vasthing. Een bepaalde djembe set werd gespeeld bij een besnijdenisritueel. Tussen de acts door draaide dj Frank Hoste de gekende dansmuziek waarop onze koppels zich nog eens konden laten gaan. De avond werd mooi afgerond met een modeshow waarmee creaties uit verschillende Afrikaanse landen en streken werden getoond.