In de Stalenstraat in Waterschei is dinsdagavond een 36-jarige bestuurder uit het verkeer gehaald omdat het stoplicht van zijn auto stuk was. De agenten die hem daar attent op wilden maken, merkten dat hij zenuwachtig reageerde. In de auto hing een specifieke geur. Daarop werd een speekseltest afgenomen. Die test wees op druggebruik. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. maw