Kevin maakt taart, cupcakes en ijs in zijn nieuwe zaak ‘Met Passie’

Taart of ander gebak nodig voor een feestje? In zijn zaak Met Passie in Halen biedt Kevin Vancraywinkel (26) op bestelling een waaier aan zoete desserts. Naast klassieke taarten maakt hij ook gateau, gebakjes, cupcakes, roomijs en speculaas. Gepersonaliseerd gebak is zijn troef.

Na zijn opleiding in de afdeling bakkerij van de Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad ging Kevin aan de slag bij bakkerij Driessens in Bunsbeek. Toen die zaak ermee stopte, stapte Kevin over naar een job als klusjesman bij een bank. “Maar het bleef heel hard kriebelen om te bakken”, vertelt hij. “Zo heb ik Met Passie opgestart, wat ik in bijberoep doe. Ik bied de klanten een ruime keuze aan taarten, die op vraag voor vier, zes of acht personen gemaakt worden. Ook maak ik gebak voor speciale gelegenheden zoals huwelijken, gouden bruiloften, communies, babyborrels en feestdagen zoals Kerstmis of Pasen. Het gebak kan ook gepersonaliseerd worden met een naam, een foto of de uitbeelding van een hobby of beroep. Ook qua uitwerking is er keuze genoeg: van fruit of afwerking met slagroom tot kaarsjes. Mensen kunnen ook eigen suggesties doen.”

Kevin maakt ook zelf roomijs. “Ik bereid altijd vers vanille-ijs en elke week is er ook een andere smaak bij. Het ijs is te koop in dozen van een liter en in potjes met twee bollen.” Patisserie en gebak worden uitsluitend op bestelling gemaakt. Bestellingen moeten doorgegeven worden voor donderdag 17 uur en kunnen elke zaterdag en zondag afgehaald worden tussen 9 en 13 uur. Bestellen via 0471/95.41.58 of via de Facebookpagina Met Passie-Halen.

Praktische info:

Met Passie

Mosstraat 5a, 3545 Halen

Tel.: 0471/95.41.58

Facebook: Met Passie-Halen

passie.vancraywinkel@outlook.com