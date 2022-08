Van Kate Middleton tot Mette-Marit: dit is de jurk die alle royals dragen en zoveel tel je ervoor neer

Op een feestje aankomen in dezelfde jurk als iemand anders: het overkomt de besten. Ligt het aan fast fashion of aan te alomtegenwoordige trends? Een ding is zeker, echt leuk is het niet. En een kledingstuk kopen omdat je het zo mooi vindt bij een vriendin is veelal ook not done. Bij de royals ligt dat blijkbaar anders. Of hoe één jurk de harten van vijf koninklijke vrouwen wist te veroveren.

Als merk is het al een hele eer wanneer een royal in één van je creaties wordt gespot. Wanneer dat meerdere keren met hetzelfde kledingstuk gebeurt, kan je ervan op aan dat je iets goed doet. En dat het kledingstuk in kwestie wellicht snel uitverkocht zal zijn.

In dit geval hebben we het over een jurk van het merk Beulah London, en meer bepaald het Ahana-model. Echte royaltyfans zullen het kleedje ongetwijfeld herkennen, want op twee jaar tijd werden maar liefst vijf vooraanstaande royals er in gespot. Dat hoeft op zich niet te verbazen gezien de tijdloze, haast vintage snit.

De Ahana-jurk in kleur ‘Chambre’ — © Beulah London

Het goede nieuws is dat ook jij de Ahana nog steeds kan bemachtigen, al heb je daar wel een aardig budget voor nodig: het model met korte mouwen haal je voor 825 euro in huis, dat met lange mouwen kost je 920 euro. Maar voor dat geld heb je wel dé jurk waarin zowel Kate Middleton als prinses Beatrice al gespot werden. Van poederroze tot babyblauw, zo stijl je de jurk op koninklijke wijze.

© Ole Jensen, Getty Images

Kroonprinses Mary van Denemarken in 2020, in de beige variant met korte mouwen. De prinses combineerde de jurk met pumps in dezelfde tint en een kleurrijke clutch.

© Karwai Tant, WireImage

Kate Middleton in 2021, ook zij koos voor ton sur ton in poederroze en hield de rest van haar outfit simpel.

© Jean Catuffe, Getty Images

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen in 2022, in een beige Ahana-jurk met korte mouwen, gecombineerd met een klassieke zonnebril.

© Karwai Tang, WireImage

Lady Frederick Windsor oftewel Sophie Winkleman in 2022, ditmaal in een opvallende roze tint en met lange mouwen. Mét bijpassende diadeem uiteraard en gestyled met witte accessoires.

© Karwai Tang, WireImage

Prinses Beatrice in 2022, in de blauwe variant en eveneens met hoofdtooi in dezelfde kleur. Inclusief glitterclutch en sprankelende oorbellen om de outfit nog meer in de verf te zetten.