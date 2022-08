Nu is het zeker: INNO blijft in Hasselt

INNO verlengt zijn huurovereenkomst met Qrf, de eigenaar van het winkelpand in de Hasseltse Koning Albertstraat. Dat laat INNO weten in een persbericht. Even zag de toekomst er minder rooskleurig uit voor de Hasseltse winkel, de sluiting lag zelfs even op tafel.

LEES OOK. INNO maakt weer winst

De winkel, die alweer 8 jaar terug in Hasselt is, wil ook sterker inzetten op de wensen van de lokale shoppers. “Hasselt biedt de smeltkroes van winkels, gastronomie en cultuur en die combinatie geeft steden hun blijvende aantrekkingskracht en maakt ze zo belangrijk voor ieders levenskwaliteit. Dat is ook voor INNO een enorme troef”, zegt Armin Devender, CEO van INNO.

Hasselt en INNO delen een lange voorgeschiedenis. Sinds 1961 vormen de vier verdiepingen van ’Innovation’ een drijvende kracht in de binnenstad, weliswaar met een onderbreking van enkele jaren. Het pand van ruim 8.000 vierkante meter krijgt, in september, een nieuwe voorgevel die de nieuwe sfeer moet uitstralen met een nieuwe look en nieuwe logo’s.

(dj)