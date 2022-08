Ontdek de prachtige boomgaarden en kasseiwegen van Haspengouw … in een gepimpte kruiwagen

Al het moois van Haspengouw ontdekken is nóg leuker met de voeten omhoog in een comfy kruiwagen. Bij de Alfonsinehoeve in Horpmaal kan je ‘kruiwandelen’ tussen de prachtige boomgaarden en idyllische kasseiwegen.

Al bijna twee jaar kan je vanaf de Alfonsinehoeve in Horpmaal eropuit trekken met een kruiwagen. Het idee haalden Jean Van Marsenille en Hilda Steensels bij de gasten van hun eigen vakantiewoningen. “Zowel kinderen als volwassenen maakten maar al te graag een ritje met de kruiwagens van onze melkveeboerderij”, verklappen de twee.

Het koppel bekleedde zes kruiwagens - vier gewone en twee gemotoriseerde - met stro, jute en een kussentje, zodat je lekker kan wegzakken tijdens je uitgestippelde wandeltocht. De elektrische exemplaren zijn natuurlijk het populairst. Ze gaan slechts zes kilometer per uur, maar elk duwtje in de rug is welkom om de flinke hellingen te trotseren. “Onze kruiwagens hebben ook minstens twee wielen, zodat ze niet te vlug omkantelen en er geen ongevallen gebeuren”, stelt Hilda nog gerust.

Alfonsinehoeve, Rauwstraat 2 in Heers. Een kruiwagen reserveren is verplicht en kan via 011/48 54 68, 0476/80 50 16 of alfonsinehoeve@gmail.com. Voor een elektrische kruiwagen betaal je 25 euro, een gewoon exemplaar kost 15 euro. Met de hele familie of vriendengroep reserveer je alle zes kruiwagens voor 100 euro. Info: www.alfonsinehoeve.be