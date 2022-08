ACOD Onderwijs is “beledigingen en absurde ideeën” beu en lanceert petitie

Nancy Libert. — © ACOD

De vakbond is het onder meer beu dat leerkrachten respectloos behandeld worden, dat zelfverklaarde onderwijsprofeten altijd praten over in plaats van met de leerkrachten, dat leerlingen verzuipen in te grote klassen en dat er geen noemenswaardige investeringen in het onderwijs komen, klinkt het.

Daarnaast hekelt ACOD dat er te veel “absurde ideeën” in de pers worden gelanceerd. De socialistische vakbond verwijst onder meer naar het voorstel van Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs GO!, om bepaalde vakken ook aan grotere groepen te geven of het idee van Walentina Cools om schooldagen anders te organiseren.

Ook Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA Onderwijs, spreekt over “dwaze uitspraken in de pers”. Hij vreest dat die uitlatingen mensen net niet zullen aanzetten om alsnog de stap naar het onderwijs te zetten.