Nederlandse voetbalvrouwen krijgen Andries Jonker als bondscoach: “We hebben ambitieuze doelstellingen”

De 59-jarige Jonker, voormalig assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München, begint per direct en heeft een contract getekend tot het EK van 2025.

Oranje werd deze zomer als titelhouder in de kwartfinales uitgeschakeld in Engeland. “Ik heb eerder mogen ervaren hoe mooi het is om met een groep ambitieuze, toegewijde speelsters aan de slag te gaan”, aldus de nieuwe bondscoach, die in 2001 al even interim-bondscoach was. “Ook zagen we het afgelopen EK hoe ontzettend snel het vrouwenvoetbal zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023. Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven.”

Jonker was de afgelopen jaren werkzaam bij Telstar, waar hij trainer en technisch directeur was. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij VfL Wolfsburg. Ook was hij van 2007 tot 2009 hoofdtrainer bij Willem II.