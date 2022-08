Kate Moss gaat uit de kleren voor haar gloednieuwe wellnessmerk Cosmoss

Omdat het merk pas op 1 september officieel gelanceerd wordt, zijn er nog niet al te veel details bekend. Zelf omschrijft Moss Cosmoss als “een merk dat zelfzorg vooropstelt, en dat toegepast in het moderne leven zoals we dat vandaag kennen”.

Om het Instagram-account van Cosmoss de nodige visibiliteit te geven, postte het voormalige topmodel een filmpje waarin ze zelf poedelnaakt te zien is. De stunt bleek succesvol, want in geen tijd had het nieuwe account 17.000 volgers en dat aantal stijgt nog steeds.

Wat Moss precies te koop zal aanbieden, is voorlopig nog niet duidelijk. Op de website staat alleen een aankondiging en de mogelijkheid om je te abonneren op de nieuwsbrief. Wel al geweten, is dat alle producten “met veel zorg en aandacht vervaardigd zijn, waarbij het welzijn van elk individu voorop gesteld wordt. De krachtige natuurlijke stoffen moeten daarbij helpen.”

Volgens de Britse krant Daily Mail zal het assortiment onder meer bestaan uit een box met vijfentwintig zakjes thee, die je lichaam zou beschermen tegen toxines. Kostprijs voor zo’n box? Ruwweg zo’n 25 dollar of euro. Ook zal er een lijn verzorgingsproducten komen waarvan nog geen prijzen of samenstellingen bekend zijn.

Het merk wordt op donderdag 1 september gelanceerd op de website van Cosmoss. De producten worden te koop aangeboden via de webshop, die ook in Europa beschikbaar zal zijn. Of er ook geleverd kan worden in België zullen we op de eerste schooldag pas te weten komen.