Zwaar geweld tegen wielertoerist: man geslagen met wapenstok, “omdat hij niet snel genoeg aan de kant ging”

Op de Ijzerdijk in Diksmuide kwam het dinsdag tot een zwaar geval van verkeersagressie. Een 32-jarige automobilist was boos omdat twee wielertoeristen naar zijn mening niet snel genoeg aan de kant gingen. Het kwam tot een verhitte discussie waarop de man plots een wapenstok bovenhaalde en daarmee hard in de heup van een van de wielertoeristen sloeg. Het heethoofd werd opgepakt door de politie.

Het incident deed zich dinsdagochtend voor op de Ijzerdijk tussen de Schoorbakkebrug en de Dodengang in Diksmuide. De Ijzerdijk is zeer populair bij wielertoeristen die er kilometerslang naast de Ijzer kunnen fietsen richting Diksmuide. In de straat is ook autoverkeer toegelaten maar vaak is het wat opletten geblazen bij het kruisen of passeren van de wielrenners. Wat geduld en hoffelijkheid biedt meestal soelaas maar daar had de 32-jarige man uit Koksijde dinsdagochtend rond 10.30 uur geen zin in.

Geslagen met wapenstok

Twee wielertoeristen, een man van 42 jaar uit Oostende en zijn 45-jarige vriend uit Evergem, fietsen van Middelkerke richting Ijzertoren om daar een tussenpauze te houden. De 32-jarige I.L. uit Koksijde reed achter hen aan en vond dat beide wielrenners te lang talmden om hem te laten inhalen. Naar eigen zeggen deden de wielertoeristen dat opzettelijk en reageerden ze ook niet toen hij meermaals claxonneerde. Toen I.L. hen alsnog kon voorbij steken sneed hij hen een tiental meter verder plots de pas af. Beide wielertoeristen konden net nog remmen waarop een van de mannen met zijn hand op de achterruit van de wagen sloeg. Daarop stapte I.L. uit en kwam het tot een verhitte discussie. Hij haalde plots een wapenstok boven en sloeg de 42-jarige Oostendenaar hard in zijn heup. Daarop zette I.L. zijn wagen in achteruit en vluchtte weg. De wielervrienden belden de politie.

Geblokkeerd door politie

Lang duurde de vlucht van I.L. echter niet. De politie was immers vlakbij en reed de Ijzerdijk op. Tot hun verbazing was I.L. gekeerd met zijn wagen en reed hij terug naar de wielertoeristen. Hij kon zo al na nauwelijks enkele minuten geblokkeerd worden door de politie. “De man werd gearresteerd gedurende de duur van het onderzoek”, klinkt het bij de politie. ”Er werd een pv opgesteld wegens slagen en verwondingen en verboden wapenbezit. Bovendien legde de man een positieve speekseltest af wat erop wijst dat hij drugs had gebruikt. Zijn rijbewijs werd ingehouden.” De man is ook geen onbekende voor de politie. Hij mocht in de namiddag terug beschikken maar zal zich wellicht later bij de rechter moeten verantwoorden. De geslagen wielertoerist raakte uiteindelijk lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis. Jelle Houwen