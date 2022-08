Verdacht pakket in postkantoor Boechout: straat afgesloten, civiele bescherming ter plaatse

Brandweer en politie zijn woensdagmorgen uitgerukt naar het bpost-kantoor in Boechout. Daar is een verdacht pakket met wit poeder aangetroffen.

“Het pakket is dinsdagavond binnengebracht in het kantoor aan de Molenlei in Boechout”, zegt Sven Verbaenen van de lokale politie Minos. “Vanochtend merkte een medewerker op dat er wit poeder uit het pakket kwam.”

De politie nam het zekere voor het onzekere en sloot de Molenlei ter hoogte van het postkantoor af. De civiele bescherming is ter plaatse om het pakket op te halen voor verdere analyse.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM