Nico Denz verlaat Team DSM voor BORA-hansgrohe

De 28-jarige Denz won in 2018 de Tour de Vendée en schreef eerder dit jaar de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam. Een veelwinnaar is hij dus niet.

“Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik niet als kopman naar deze ploeg kom”, lachte Denz in de persmededeling. “Maar als Duitser is het vooral speciaal om voor het beste Duitse team uit te komen. Mijn ervaring hoop ik ten dienste te stellen van de ploeg.”