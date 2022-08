Op zoek naar een lokaal biertje en heerlijk hoeve-ijs: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

In het centrum van Opglabbeek houden we halt bij hoeve Tievis. — © Raymond Lemmens

Langs stoffige wegen tussen hoog opgeschoten maïsvelden, dwars door de Duinengordel en via een oud kolenspoor naar het kanaal. Onze laatste zomerfietstocht brengt je vanuit As via een staalkaart van het Limburgse landschap naar de origineelste terrassen.

Start- en eindpunt: Station As, Nationaal Park Hoge Kempen, Stationsstraat 124, As

Afstand: 58,4 kilometer

Route: 41-501-42-44-47-13-12-11-36-31-23-524-2-1-3-4-33-70-529-39-40-41

Zeg nu zelf: een lokaal bier degusteren in de schaduw van de brouwerij waar het is gemaakt, waar kan dat nog? In Opitter bij Bree bouwde brouwersfamilie Cornelissen - het bedrijf is al zes generaties in handen van hetzelfde geslacht - een zomerbar in de tuin van de brouwerij. De degustatietuin kreeg de naam BeerQ en schenkt onder meer het pilsbier Pax, het traditiemerk Ops-Ale en de enige echte Limburgse Witte.

Brouwerij Cornelissen bevindt zich pal in het centrum van Opitter, waar de fabriek tegenover de kerk mee het dorpsgezicht bepaalt. Achter de ramen zie je zelfs de stookketels staan. Wie meer wil weten of wil proeven, kan zich inschrijven voor een rondleiding.

Tussenstop 1: BeerQ, Itterplein 2, Opitter (tussen knooppunt 11 en 36).

Open: donderdag t.e.m. zondag vanaf 14 uur

In Opitter zit een derde van de tocht al erop en het is niet dat er over het eerste deel niets te zeggen valt. Vanuit As fiets je regelrecht - en dat kan je gerust letterlijk nemen: het fietspad loopt recht over een oud kolenspoor - de natuur in. Dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen brengt het spoor je naar de Zuid-Willemsvaart.

De vele bruggen over de vaart, die overschaduwd wordt door bomen, zijn een heuse attractie, zoals de fietsers- en voetgangersbrug van Gruitrode-Solt. Aan de overkant brengt een onverhard pad je naar het centrum van Opitter, maar het fietsroutenetwerk loopt nog even rechtdoor. Rij door tot aan de volgende brug, die fietsers vreemd genoeg moeten delen met auto’s.

Toch een beetje een hardnekkige ziekte van het Limburgse fietsroutenetwerk: haast alles is asfalt en wat vroeger onverhard was, krijgt een verse laag beton. Vaak zijn er mooiere passages over onverharde stroken, maar iemand lijkt te hebben beslist dat dat niet meer mag. Jammer.

In en rond Peer fiets je langs werken van schilder Pieter Bruegel die in het landschap verspreid staan. Je passeert er ook het allereerste fietsbordje van Limburg, knooppunt 1. Een mooie plek in het groen, maar waarom precies hier het eerste bordje van het fietsroutenetwerk is gekomen: geen idee.

Even verderop, aan knooppunt 3, houden we halt aan de gelijknamige zomerbar. Tegenover de boerderij van Broekx kan je terecht voor zelfgemaakte limonade en vers hoeve-ijs. Vorige zomer stond hier enkel een foodtruck, dit jaar kan je relaxen in ligzetels en is behalve het terrein ook de menukaart uitgebreid.

Je merkt het overal langs Limburgse wegen: van de nood in coronatijden is op veel plekken een deugd gemaakt. Zomerbars, pop-upcafés en kanaalbars hebben het horeca-landschap verrijkt. Dat is prima, zolang we ook de bestaande etablissementen, die vaak aan meer regels moeten gehoorzamen, blijven bezoeken. Ze kunnen alle steun gebruiken en voor fietsers zijn ze bij pech of slecht weer een welkom toevluchtsoord.

Tussenstop 2: Knooppunt 3, Monseigneur Broekxstraat, Erpekom (aan knooppunt 3).

Open: ma, di, wo, vrij, za vanaf 13 uur, do vanaf 14 uur, zo vanaf 11.30 uur

In Meeuwen pikt de route aan bij het Biezenven, een waterrijk gebied dat deel uitmaakt van de Donderslagse Heide. Ook hier laten de gevolgen van de warme zomer en het gebrek aan neerslag zich voelen: het ven staat bijna volledig droog. Gelukkig zorgen de hoge berken en de varens voor enige verkoeling. Wat een zaligheid om hier te fietsen!

Voor de dorst wordt dra gezorgd. In het centrum van Opglabbeek - Oudsbergen is zo’n uitgestrekte gemeente geworden dat we voor het gemak naar de dorpskernen van de fusiegemeente refereren - houden we halt bij hoeve Tievis. Op de gezellige binnenkoer kan je proeven van versgedraaid ijs, afkomstig van koemelk van de boerderij. De kleine gerechten op de zoete kaart zijn trouwens allemaal het resultaat van biologische landbouw. De uitbaters geloven in de korte keten en zo natuurlijk mogelijke en lokale producten. Er is ook een hoevewinkel.

Tussenstop 3: Hoeve Tievis, Groenstraat 11, Oudsbergen (aan knooppunt 70).

Open: ma, di, do, vrij, za van 11-20 uur, zo van 13-20 uur. In augustus geopend tot 21 uur. Wo gesloten.

Over een fietspad door het bos zetten we aan voor de laatste kilometers van deze tocht. Helaas is daarmee ook het einde van deze reeks in zicht. Nog een laatste keer op de trappers voor de herfst eraan komt en de fietstochten, samen met de dagen, korter worden. Klinken op het afscheid doen we op het terras van ’t Stasjon, waar we - vooruit, het mag - afsluiten met een cocktail en onze tanden in een heerlijke hamburger zetten. Tot volgende zomer?

Tussenstop 4: Eetcafé ’t Stasjon, Stationsstraat 126, As (aan knooppunt 41).

Open: elke dag van 10-22 uur, di gesloten.

