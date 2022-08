Jef van ‘De kotmadam’: “Ik verdien niets aan die heruitzendingen, het mag stoppen”

Hij wordt niet vaak meer herkend op straat, zegt Verstraete, ondanks dat hij 24 seizoenen lang te zien was in de reeks. En dat vindt hij best zo, zegt hij in Dag allemaal. “Ik kom nu ook niet zo heel vaak buiten”, zegt hij. “In september gaan mijn vrouw en ik op vakantie naar Mariakerke. Ik probeer de drukte te mijden en in september is het daar nog rustig. Vroeger gingen we wel eens naar Zeeland. Maar daar zitten zoveel Belgen en werd ik meer herkend dan hier.”

Dat hij zoveel op tv te zien is, tijdens alle heruitzendingen, dat mag wel eens ophouden. “Wat die heruitzendingen betreft: ooit moeten die stoppen. Ik verdien daar niks meer aan, hé. Enkel nog een peulschil van naburige rechten (een vorm van auteursrechten, nvdr).”

Maar dat is niet het enige dat hem dwarszit, zegt hij nog. Verstraete heeft het dan over extra afleveringen die opgenomen zijn maar nog nooit uitgezonden werden. “Ik begrijp dat niet.”

