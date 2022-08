Drie jurken van beroemde ontwerper: dit droeg Jennifer Lopez tijdens haar trouw-driedaagse met Ben Affleck

Dat het een drie dagen durend feest was vol glitter en glamour, dat weten we ondertussen wel over het huwelijk van Ben Affleck (50) en Jennifer Lopez (53). Nu krijgen we ook een inkijk in wat de bruid gedragen heeft. En dat blijkt niet min, zo staat te lezen in de nieuwsbrief van JLo.

In On the JLo, de populaire nieuwsbrief van de Amerikaanse zangeres en actrice, geeft Lopez al haar volgers een inkijk in wat ze droeg tijdens het trouwfeest. Voor de gelegenheid had ze drie jurken laten ontwerpen, zo komt de lezer te weten, en wel door een couturier met naam en faam: Ralph Lauren.

Jurk nummer één, die ze droeg tijdens de ceremonie, was al erg bijzonder. Meer dan duizend zakdoeken en 500 meter stof werden verwerkt en bevestigd aan een kolomjurk met rolkraag en sleeprok.

(lees verder onder de tweets)

Nadien wisselde Lopez van outfit voor de “cocktailreceptie” voor de gasten en vervolgens nog eens voor het diner en dansfeest. Ook die jurken waren van de hand van Ralph Lauren, en het waren beslist geen goedkope exemplaren. Zo was de eerste afgewerkt met parelkettingen met een watervaleffect, terwijl de andere het silhouet van een zeemeermin had en afgewerkt was met een Swarovski-kristal. Pracht en praal, kortom.