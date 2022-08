Bizar probleem op Facebook: tijdlijn bij tal van gebruikers plots overspoeld door vreemde berichten

Op Facebook verschijnen er sinds woensdagochtend vreemde posts op pagina’s van een groot aantal internationale bekendheden. De berichten worden gretig gedeeld door gebruikers die er zich duidelijk aan ergeren. Waarschijnlijk gaat het om een bug in het systeem achter het sociale mediaplatform.

Verwarring alom op sociale media vanochtend. Heel wat mensen zien plots een boel nonsens passeren op de walls van celebrities. Iemand die een computerspel wil promoten op het profiel van de Amerikaanse rapper Jay-Z of mensen die random boodschappen sturen naar andere beroemdheden als Shakira of Eminem. De berichten verschijnen massaal op de tijdlijn van Facebook-gebruikers en gaan werkelijk nergens over. Vermoedelijk zijn de vreemde berichten het gevolg van een glitch.

Op Twitter maken veel Facebook-gebruikers al gewag van het probleem. Wat de oorzaak is van de fout en wanneer het euvel opgelost zou worden, is nog niet duidelijk. Op andere sociale mediaproducten van het moederbedrijf Meta, zoals Messenger, Instagram en Whatsapp, werden voorlopig nog geen gelijkaardige problemen gemeld.

Volgens Down Detector, een website die storingen op apps en websites detecteert, zou het probleem zich voordoen bij 20% van de gebruikers.

