David Attenborough achterna: Matteo Simoni spreekt commentaarstem in van ‘Onze Natuur, De Film’

Hasselt

Productiehuis Hotel Hungaria stuurde 2,5 jaar lang filmploegen op pad om de mooiste, wildste en meest ontroerende natuurbeelden in België vast te leggen. Het resultaat daarvan is vanaf 21 september te zien in de bioscoop. Onze Natuur, De Film wil de spectaculaire schoonheid van de natuur in onze achtertuin tonen en krijgt daarbij de hulp van Matteo Simoni. De Hasselaar voorziet het commentaar bij de verhalen over bekende en onbekende dieren die verwondering moeten opwekken en de liefde en het respect voor onze natuur vergroten.

Televisiereeks

De soundtrack werd gecomponeerd door Dirk Brossé (Daens, 14-18) en uitgevoerd door zijn orkest Prima la Musica. In samenwerking met Klara volgen er een aantal speciale concerten, waarbij ze de filmbeelden op groot scherm begeleiden.

Maar er is meer. Begin 2023 volgt nog een televisiereeks op Canvas: zeven afleveringen die telkens zijn opgebouwd rond één specifiek element, zoals water, aarde, lucht en vuur. ​ Er komt ook een versie op kindermaat op Ketnet én een aangepast format voor VRT MAX. (nco)