Vallende raketten, vurende helikopters en tanks die over de grensposten rolden: zo begon op 24 februari de Russische invasie van Oekraïne. Een half jaar later brandt de oorlog nog steeds en zijn de gevolgen ook bij ons voelbaar. Waar staan we en waar moet dat naartoe? Wij spraken met hoofddocent internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen) en Olena Renska, vluchtelinge uit Kiev.