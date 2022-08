Meisje toont wie de baas is wanneer ze van jaloerse broer niet met mini-jeep mag spelen

Een jongen uit Stockport in Engeland kreeg het hard te verduren toen hij zijn zus niet wou laten spelen met zijn mini-jeep. Toen hij zijn jongere zusje in het wagentje zag zitten, probeerde hij haar weg te blokkeren. Daar kreeg de jaloerse broer snel spijt van, want zijn zus ging met haar voet resoluut op de gaspedaal staan.

(lvdw)