Zes jaar geleden won Jens Keukeleire Vuelta-rit naar Bilbao met dezelfde finale als vandaag: “Lastige klim, maar moeilijk om op aan te vallen voor klassementsrenners”

De vijfde etappe van de Ronde van Spanje eindigt vandaag in Bilbao. De finale van de rit is exact dezelfde als die van de twaalfde Vuelta-etappe in 2016, gewonnen door Jens Keukeleire.

“Ik herinner mij die etappe nog zeer goed”, vertelt de ondertussen 33-jarige Keukeleire. “Omdat het één van de mooiste overwinningen uit mijn carrière was.” De West-Vlaamse coureur van EF Education-EasyPost won destijds de spurt van een groep van veertig man die was overgebleven na een pittige finale. Eentje waarin, net zoals vandaag, in de laatste veertig kilometer de Alto del Vivero (2e cat) moest worden beklommen.

“Een heel pittig klimmetje”, weet Keukeleire nog. “Het peloton ging echt hard. Ik heb snel mijn eigen tempo gezocht om mij niet op te blazen. Onderweg zat er gelukkig ergens een ademstukje in en op anderhalve kilometer van de top merkte ik dat ik nog relatief goed mee ging. Ik dacht toen bij mezelf: Ik ben nu zo ver geraakt, nu ga ik ook niet meer lossen. De meeste andere sprinters waren er wel af.”

Keukeleire reed in 2016 bij ORICA-BikeExchange de Vuelta in dienst van Simon Yates. “Maar toen ik mee over de top van de Alto del Vivero geraakte, heeft Simon mij ook geholpen en lead-out gespeeld.”

Hoe moeten we de Alto del Vivero inschatten met het oog op de Vuelta-etappe van vandaag? “Het is een stevige klim, maar voor de klassementsrenners is het een moeilijke helling om aan te vallen. Je levert een grote inspanning om relatief weinig tijd te kunnen winnen. Zes jaar geleden waren er dan ook geen aanvallen van de grote kanonnen, dat is toen mijn geluk geweest.”