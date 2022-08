Zondag stripbeurs in het Buurthuis

Leopoldsburg

Zondag 28 augustus staat in het Heppense Buurthuis de 7de stripbeurs geprogrammeerd. Op dit evenement komen 13 striptekenaars met o.a. Hec Leemans (tekenaar van Baekelandt), Kristof Fagard (tekenaar Kiekeboe) en Vukic Bojan(tekenaar van Elfen). Ze zorgen graag voor een tekening in je album. Er zijn diverse standen met nieuwe en tweedehandsstrips voorzien. Er wordt ook een mooie beurseditie op gelimiteerde oplage uitgebracht. Toegang is gratis en bezoekers zijn welkom vanaf 10 u in het Buurthuis Heidestraat 65 Heppen-Leopoldsburg.