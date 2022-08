Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky (en bizar punt van ploegmate) naar halve finale WNBA play-offs

De derde en beslissende wedstrijd van de kwartfinale in de WNBA play-offs bracht voor Emma Meesseman en Julie Allemand met kampioen Chicago Sky een knappe 72-90 zege bij New York Liberty. Met een win on the road en dus door grote poort kwalificeerde het team uit de ‘Windy City’ zich voor de halve finale. Daar nemen ze het op tegen de winnaar van Connecticut Sun-Dallas Wings.

Met de rug tegen de muur stond Chicago Sky vorige week nadat het in de eigen Wintrust Arena de eerste wedstrijd van de kwartfinale verloor van New York Liberty. De ploeg uit de Big Apple rook bloed en ging op zoek naar de sweep. Chicago Sky wankelde, maar reageerde als een kampioen. Het stelde in de tweede partij in eigen huis orde op zaken en dwong dus een beslissende en derde partij af.

In het met bijna 8.000 toeschouwers gevulde Barclays Center in New York was Chicago Sky outstanding. Het had de ganse partij de leiding in handen. Candace Parker (14 punten, 13 rebounds, 8 assists, en een bizar punt) en Courtney Vandersloot (14 punten, 10 assists) loodsten Chicago Sky na een 20-25 tussenstand naar een 42-54 bonus halfweg.

Zes speelsters in de dubbele cijfers

Ook in het derde kwart geen reactie van New York Liberty: 58-68. Chicago deed het collectief, zag maar liefst zes speelsters in de dubbele cijfers komen en nam verder afstand. Via ook Emma Meesseman (11 punten, 1 rebound) ging het naar een overtuigende 72-90 overwinning. Julie Allemand tekende voor 1 rebound en 3 assists.

Connecticut Sun of Dallas Wings

In de halve finale ontmoet Chicago Sky de winnaar van het duel Connecticut Sun-Dallas Wings. De beslissende derde wedstrijd wordt vanavond in Dallas betwist. De halve finale en finale van de WNBA play-offs is een best of five. Chicago Sky, met Ann Wauters als assistent-coach, begint in de halve finale tweemaal in de Wintrust Arena: 28 en 31 augustus. Dan moet het eventueel tweemaal on the road en een mogelijke vijfde en beslissende wedstrijd wordt op 8 september betwist. De finale begint op 11 september.

Het is twintig jaar geleden (Los Angeles Sparks) dat de kampioen zichzelf opvolgt in de WNBA. Julie Allemand en Emma Meesseman pikken na de WNBA play-offs onmiddellijk aan bij de Belgian Cats die op 22 september het WK in het Australische Sydney aanvatten. Een eventuele vijfde en beslissende wedstrijd van de WNBA finale staat echter op … 20 september geprogrammeerd.