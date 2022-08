Geen AC Milan, wel Club Brugge? Nigeriaanse middenvelder Raphael Onyedika is in beeld bij blauw-zwart

Club Brugge is zich nog gericht aan het versterken. Na Boyata centraal achterin is de beurt ook nog aan het middenveld en daar is nu ook Raphael Onyedika (21) een concrete piste.

De Nigeriaanse defensieve middenvelder komt al enkele jaren uit voor het Deense Midtjylland, waar hij al 57 duels speelde, vorig seizoen de beker won en sterkhouder is. Hij was eerder deze mercato al in beeld bij onder meer AC Milan. Eén ding is zeker: hij is een stuk goedkoper dan Sander Berge, voor wie Sheffield United meer dan 20 miljoen euro wil.